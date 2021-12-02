Ekonomi Burak Kalfa: Yeni yatırımlar yolda

Burak Kalfa: Yeni yatırımlar yolda

Ekonomi

Burak Kalfa: Yeni yatırımlar yolda

Kalfa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kalfa, yatırımlara devam ediyor. Geçen yıl el dezenfektan aracı ile kazandığı ödülü Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık’ın elinden alan Kalfa, “Layık görüldüğümüz ödüller bizi motive ediyor, daha ileriye gitmemiz için motivasyon kaynağı oluyor” dedi. Ülkemizi yurtdışı pazarında da başarıyla temsil eden Kalfa, Ar-Ge çalışmalarının da yoğun tempoyla devam ettiğini belirtti. İzmir’de yatırım planları olduğunu dile getiren Kalfa, yeni projelerin de sinyallerini verdi.

02 Aralık 2021, Perşembe 14:09 Son Güncelleme:
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Afrika’da su kuyuları açtıran, yeni projelerde yine insan odaklı çalışacaklarını vurgulayan Kalfa “Birlik ve beraberlik duygusuyla huzur içinde yaşayabilmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemizi temsil ettiğimiz her alanda gurur duyulacak işlere imza atıyoruz. Bir Türk firması olarak başarılarımızı dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi. COVID-19 salgın sürecinde geliştirdikleri el dezenfektanı araçlarıyla sektöre damga vurduklarını hatırlatan Burak Kalfa, yeniliklerin de devam edeceğinin vurgusunu yaptı.

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