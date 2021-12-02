Burak Kalfa: Yeni yatırımlar yolda

Afrika’da su kuyuları açtıran, yeni projelerde yine insan odaklı çalışacaklarını vurgulayan Kalfa “Birlik ve beraberlik duygusuyla huzur içinde yaşayabilmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemizi temsil ettiğimiz her alanda gurur duyulacak işlere imza atıyoruz. Bir Türk firması olarak başarılarımızı dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi. COVID-19 salgın sürecinde geliştirdikleri el dezenfektanı araçlarıyla sektöre damga vurduklarını hatırlatan Burak Kalfa, yeniliklerin de devam edeceğinin vurgusunu yaptı.

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