Futbol Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı

Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı

Futbol

Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak ile sözleşme imzalayacak. İki kulübün anlaşmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

06 Ağustos 2021, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncunun için iki kulüp anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Burak Kapacak ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.

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