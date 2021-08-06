Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe Bursaspor forması giyen Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncunun için iki kulüp anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Burak Kapacak ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu.

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