Burak Kapacak için sert eleştiri: Futbolu unutmuş gibi!

Takvim Gazetesi köşe yazan İlker Yağcıoğlu, Burak Kapacak'ı eleştirdiği ve maçı yorumladığı köşe yazısında şunları yazdı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kademe aşağıdaki Afyonspor'a karşı Fenerbahçe'nin turu geçmesinden daha doğal bir sonuç yoktu.

Öyle de oldu... Fenerbahçe turu geçti ama 90 dakika golü bulamayıp maçı uzatmalarda kazanması beklendik bir durum değildi. Bu gibi maçlarda ben bireysel performanslara bakarım.

Dün akşam da öyle yaptım.

Uzun zamandır forma giymeyen oyuncuları izledim.

Muhammed'den başlayalım, bir ara ilk 11'in vazgeçilmeziydi ve öz güveni çok yüksekti.

Dün gece ise oyun ritmini ve oynama alışkanlığını kaybetmiş bir Muhammed vardı. Sezon başında 13.5 milyon TL'ye alınan ve bu zamana kadar hiç forma giymeyen Burak futbolu unutmuş gibiydi.

Bursa'daki görüntüsünden çok çok uzaktaydı. Valencia'nın arzusu iyi, son vuruşları kötüydü.

Meyer ise var mıydı, yok muydu belli değildi. İkinci yarıda oyuna giren Mert ve İrfan'ın çabaları ile maçı uzatmalarda da olsa kazandı ve turu geçti."