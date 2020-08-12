Magazin Burak King‘in yeni şarkısı 'Gidesim Var' yayında

Burak King‘in yeni şarkısı 'Gidesim Var' yayında

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Burak King‘in yeni şarkısı 'Gidesim Var' yayında

"Günah Benim Suç Benim", "Koştum Hekime", "Yanıyoruz", "Var Git", "Sızı Kaldı", "Bi Sonu Var Mı?", "Paramparça’’ "Eyvallah" feat ve teklileriyle toplamda milyonlarca izlenmeye ulaşan, kısa zamanda güçlü bir kitleye sahip olan Burak King, on beş günde yeni şarkı yayınlayacağını belirtti. Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı 'Gidesim Var'ı hayranları ile buluşturdu.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 15:44 Son Güncelleme:
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Söz ve Müziği kendisine ait olan ,aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan'ın üstlendiği 'Gidesim Var' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd YouTube kanalında yayınlandı. Video klip; Kadir Yücel yönetmenliğinde çekildi.

Burak King'in 'Gidesim var' isimli yeni teklisi ve video klibi çıktığı andan itibaren YouTube'da trendlerde ve Spotify'da en çok dinlenenler arasında yerini aldı.

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