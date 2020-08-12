Burak King‘in yeni şarkısı 'Gidesim Var' yayında

Söz ve Müziği kendisine ait olan ,aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan'ın üstlendiği 'Gidesim Var' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd YouTube kanalında yayınlandı. Video klip; Kadir Yücel yönetmenliğinde çekildi.

Burak King'in 'Gidesim var' isimli yeni teklisi ve video klibi çıktığı andan itibaren YouTube'da trendlerde ve Spotify'da en çok dinlenenler arasında yerini aldı.