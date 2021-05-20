Burak Kut: Ölümle tehdit edildim
Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı için hazırladığı “Dur Bi Dinle” serisine bu hafta Burak Kut konuk oldu.
20 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Burak Kut, Armayan Çağlayan’ın YouTube’daki programına katıldı. Popçu şöhrete kavuştuğu yılları anlattı:
- “Askere gitmemek için Londra bir okula kayıt oldum. Sonra parayı yaktım, vatani görevimi yerine getirdim.”
- “Evimi hayranlarım hemen tespit ediyordu. Birçok kez polisten yardım istedim.”
- “Evden kaçan bir genç kızı ailesine geri götürdüm. Abisi sopayla kovaladı. Ölüm tehditleri aldım.”
- “Kazandığım parayı tutamadım. Gelirim azalınca maddi zorluklar yaşadım. Kredi çektim, ödeyemedim. Servet yapmak değil, onu korumak değerliymiş, anladım.”