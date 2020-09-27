Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti Keşan'da tatilde
Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la ailesinin Keşan Erikli'deki yazlığına gitti. Geçtiğimiz aylarda Evcen ile aralarının bozuk olduğu konuşulan Burçun Özçivit de oradaydı.
27 Eylül 2020, Pazar 13:46 Son Güncelleme:
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Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu Eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'la ailesinin Keşan'daki yazlığına gitti. Özçivit'in anne ve babası, oğlu gelini ve torunu gelmeden önce evi dezenfekte ettirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen'in aynı evde tatil yapması barıştıklarını ortaya çıkardı.
https://www.instagram.com/p/CFoulX_nLTc/
Geçtiğimiz aylarda Fahriye Evcen'in, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından sildiği iddia edilmişti. Evcen'in bu hareketi görümcesiyle arasının bozuk olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Evcen, “O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok" demişti.