Dün akşam yaptığı final ile ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul yeni sezona Diriliş Osman adı altında başlamaya hazırlanıyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş dizisinde Osman karakterine Burak Özçivit’in oynayacağını açıkladı. Bu haberle beraber Burak Özçivit kimdir? sorusu gündem oldu. İşte Burak Özçivit’in biyografisi…

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit, 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden model seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez’in ajansı ile çalışmaya başladı.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Ünlü markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev aldı.

Oyunculuğa Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat rolüyle başladı. 2007'de Musallat isimli sinema filminde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynadı. 2008’de Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri oynadı. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat verdi.

2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol aldı.

Özçivit, son olarak Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi’yi canlandıracak.



