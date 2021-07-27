Magazin Burak Özçivit kocaman bir balık yakaladı

Burak Özçivit kocaman bir balık yakaladı

Magazin

Burak Özçivit kocaman bir balık yakaladı

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, sezon finalinin ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la tatile çıktı.

27 Temmuz 2021, Salı 13:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kameralardan uzakta tatil yapan mutlu aile zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini paylaşıyor. Dün tekne ile denize açılan Özçivit Ailesi balık avına çıktı.

Olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan ünlü oyuncu büyük bir balık yakaladı. Burak Özçivit, tuttuğu balığı oğlu Karan'a gösterdi. Karan'ın gördüğü balık karşısında heyecanı objektife böyle yansıdı.

Burak Özçivit Karan'ın fotoğrafının altına, "Karan'ın Gu Gu'su" notunu ekledi. Sosyal medyada binlerce kişi beğendi ve yorum yaptı.

'BU DOLABA NASIL SIĞACAK'

Öte yandan eşini tebrik eden Fahriye Evcen, Özçivit'in paylaşımına 'Bu dolaba nasıl sığacak' yorumuyla takipçilerini güldürdü. Burak Özçivit ve ailesi yaz tatillerini ağırlıklı olarak Bodrum'da geçiriyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilim beni kuzenimle aldattı
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
26 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Finansal konularda dikkatli olun!
Öner Döşer
Hande Kazanova
26 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Ajda Pekkan belgeseli geliyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Bayram sahneleri
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden notlar: Çocuklarınıza 'Barbie bebek gibisin' demek yerine 'Güneş gibi pırıl pırılsın' deyin
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alişan'dan duygusal Selçuk Tektaş paylaşımı