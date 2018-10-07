Burak Özçivit, motosiklete bindiği anları paylaştı

Yakışıklılığıyla yerli ve yabancı bir çok kişi tarafından ilgiyle izlenen ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından paylaştığı motosiklete bindiği anlarla takipçilerini nefesini kesti.

'ADAM MOTOSİKLETTEN YAKIŞIKLI'

Instagram hesabından motosiklete bindiği anları paylaşan Burak Özçivit'in fotoğrafını, hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Adam motosikletten bile yakışıklı yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise "Bas gaza Burak bas gaza. Kim tutar seni bas gaza." yorumunu yaptı.

İşte Burak Özçivit'in paylaşımı:



