Burak Özçivit otomobilini yeniledi... Fiyatı dudak uçuklattı!

Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.

Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.

Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.

Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.

2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.

İstediği aracı Bursa’da bulan oyuncu, yeni Ferrari’sine 2 milyon 200 bin TL ödemiş.

Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa’ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulmuş.

Plakası da sevimli oğlu Karan’ın harflerinden oluşuyor.

Ben de iyi günlerde, kazasız, belasız kullanmasını diliyorum...







