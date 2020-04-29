Burak Özçivit paylaştı, Instagram yıkıldı

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına “Canımın canı” notunu düşerken fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', seyirciyi ekrana kilitliyor.



