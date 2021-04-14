Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocuklarının doğum gününü kutladı

2017 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2019 yılında ilk bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Evcen ise bu sürede sadece oğluyla ilgileniyor. Salgından dolayı dışarı çıkmayan çift, oğullarının 2. yaş günü için de evlerinde sade bir kutlama yaptı.

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Oğluna doğum gününde hediye kabul etmeyen Fahriye Evcen, anlamlı bir harekete de imza attı. Hediye yerine oğlu adına bağış yapılmasını isteyen Evcen, gelen bağışları da Instagram sayfasından paylaşarak takipçilerin teşekkür etti.











