Burak Özçivit değil 'Osman bey' diyeceksiniz

ATV'de fırtına gibi esen "Kuruluş Osman" dizisinde "Osman" karakteriyle ekranlara dönüş yapan Burak Özçivit'e hayranları artık "Osman Bey" diye hitap ediyor.

Yakışıklı oyuncunun Instagram'daki her paylaşımına "Osman Bey" mesajları atan takipçilerin çokluğu dikkat çekiyor. Anlaşılan o ki Burak Özçivit 'Osman Bey' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuş.

Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi'nin hayatından esinlenilen Kuruluş Osman, 20 Kasım'da atv'de ekran macerasına başlamıştı.

Dizide Burak Özçivit'e başrolde Saruhan Hunel, İsmail Hakkı Ürün ve Özge Törer eşlik edecek, kadroda Abdül Süsler, Ragıp Savaş, Alma Terziç, Ayşegül Günay Demir, Nurettin Sönmez ve Seda Yıldız eşlik ediyor.

Twitter'da fırtına gibi esti

Twitter'ın 'Trends' bölümüne "#KuruluşVakti" hashtag'iyle giren 'Kuruluş Osman' dizisi hakkında çok sayıda mesaj paylaşılmıştı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.

-Kuruluş Osman Başlıyoor!

-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol , Devlet ol

-Let's go King

-Kuruluş Osman super bi dizi

-Kuruluş Osman Vakti

-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.

-Günlerden Kuruluş Osman

-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü

-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman

-Devlet olma vakti #KuruluşVakti

-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz

-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman

-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti





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