Burak Özçivit’in mesaisi hiç bitmiyor

Kuruluş Osman dizisinde başrolde yer alan ünlü oyuncu Burak Özçivit yorucu bir çalışmanın içinde.

Burak Özçivit’in dizi nedeniyle mesaisi sabah sette başlıyor, akşam ise evde oğlu Karan ile devam ediyor.

Hayatında her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Özçivit,”Babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı” açıklaması ile dikkat çekti.

"Acelem yok"

Geçtiğimiz haftalarda Etiler’de görüntülenen Burak Özçivit'e, muhabirler “Eşiniz Fahriye Evcen’in oğlunuz Karan ile verdiği pozlar olay oldu. Siz de fotoğraf paylaşacak mısınız?” diye bir soru yöneltmişti. Özçivit bu soruya “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım.” cevabını vermişti.

Fahriye Evcen, Karan Özçivit'in fotoğrafını paylaşarak kendi Instagram hesabında beğeni rekoru kırmıştı.



