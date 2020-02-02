Klasik arabalara olan tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, 1998 model siyah Camaro SS satın almış. Daha önce sarı renkte 1974 model Camaro arabasını 2013 yılında 91 bin dolara satan Özçivit, ardından da 1 milyon liraya Ferrari F355 almıştı. Ünlü oyuncu, yeni oyuncağı için 150 bin lira masraf yapmış. Aracı modifiye ettiren Özçivit, bu işlem için de kesenin ağzını açmış. Plakasını da oğlu Karan’ın adının ilk üç harfi olan ‘KAR’ yaptırmış.

36 bin liralık kombin

Hacı Sabancı’yla iki senedir birlikte olan Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde bir davete katıldı. Muhabirlere poz veren Kayı’nın kombini dikkat çekti. 30 bin TL’lik Hermes marka çanta takan Kayı’nın ayakkabıları ise 6 bin TL. 36 bin TL’lik lüks ayakkabı ve çantasıyla konuşulan sosyetik güzel, şu sıralar Sabancı ile Fransa Megeve’de gözlerden uzak kış tatili yapıyor.

Sevgiliden sürpriz parti

Bedelli askerliğini yapmak için Ankara Mamak’taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy 10 Şubat’ta terhis olacak. Ulusoy’un dönüşü şerefine sevgilisi Duygu Sarışın sürpriz bir parti organize ediyormuş. Bir de tatil planı yapan çift, bir süre şehir dışında baş başa vakit geçirecekmiş. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü de tatilde kutlayacak olan iki ünlü isim, şu sıralar bir araya gelmek için gün sayıyor.



