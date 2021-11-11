Oyuncu Burak Serdar Şanal (33) ile Özgü Kaya'nın (25) birlikteliği tam gaz devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman Kaya ile aşk pozlarını yayınlayan Şanal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle arabanın içinde çekilen bu karesini, "Ben seversem ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur... Ben seversem ruhumla severim. O ne durur ne de unutur." sözleriyle yayınladı.

Burak Serdar Şanal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına, meslektaşı Tolgahan Sayışman da nazar boncuğu emojisi koydu.