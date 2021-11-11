Burak Serdar Şanal: Ben seversem ruhumla severim! O ne durur ne de unutur
Kendisi gibi oyuncu olan Özgü Kaya ile 2 yıldır beraber olan Burak Serdar Şanal sevgilisiyle pozunu paylaşıp duygusal da bir not düştü.
11 Kasım 2021, Perşembe 15:05 Son Güncelleme:
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Oyuncu Burak Serdar Şanal (33) ile Özgü Kaya'nın (25) birlikteliği tam gaz devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman Kaya ile aşk pozlarını yayınlayan Şanal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
AŞK DOLU PAYLAŞIM
Ünlü oyuncu, sevgilisiyle arabanın içinde çekilen bu karesini, "Ben seversem ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur... Ben seversem ruhumla severim. O ne durur ne de unutur." sözleriyle yayınladı.
Burak Serdar Şanal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına, meslektaşı Tolgahan Sayışman da nazar boncuğu emojisi koydu.