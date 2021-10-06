Burak Sergen 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğradığını öğrenince boşanma kararı aldı. Sergen’e oğlu Cansın’ın annesi, 2018’de boşandığı Işıl Sergen’den destek geldi. Eski eş yaptığı açıklamada “İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim” dedi. Işıl Sergen boşanırken 15 milyon TL tazminat aldığı iddiasını da yalanladı.

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Nihan Ünsal’ın İzmirli bir iş insanı ile birlikte olduğunu fotoğraflarla kanıtlayan Burak Sergen boşanma davası açması için avukatına talimat verdi. Fotoğraf, Nihan Ünsal’ın söz konusu erkekle bir eve girerken çekilmiş. Çiftin yakın çevresi, Burak Sergen hastanede yattığı dönemde de Nihan Ünsal’ın ilişkisi olduğunu söyledi.