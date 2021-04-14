Magazin Burak Sergen'in sağlığıyla ilgili MedYapım'dan açıklama geldi

Burak Sergen'in sağlığıyla ilgili MedYapım'dan açıklama geldi

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Burak Sergen'in sağlığıyla ilgili MedYapım'dan açıklama geldi

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmış ve solunum güçlüğü çeken sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Burak Sergen'in sağlığıyla ilgili son bilgi MedYapım'dan geldi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 22:07 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen'in hastalığı merak ediliyordu. Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

MedYapım'dan açıklama

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi Medyapım'dan geldi. Twitter hesabından "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz..." paylaşımı yapıldı.

BURAK SERGENKİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.


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