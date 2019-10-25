Burak Yamantürk lokanta açıyor
Burak Yamantürk, yeme-içme sektörüne giriyor
Yeni dizisi ‘Sevgili Geçmiş’in çekimleri nedeniyle İzmirİstanbul arasında mekik dokuyan Burak Yamantürk, yeme-içme sektörüne giriyor.
'Baklava açacak kadar yetenekliyim'
Layk Magazine için objektif karşısına geçen Burak Yamantürk, 2020 yazında lokanta açacağını söyledi.
“Kasada değil, mutfakta olacağım. Baklava açacak kadar yetenekliyim” dedi.
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