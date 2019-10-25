Burak Yamantürk lokanta açıyor

Burak Yamantürk, yeme-içme sektörüne giriyor

25 Ekim 2019, Cuma 09:08
A A
Burak Yamantürk lokanta açıyor

Yeni dizisi ‘Sevgili Geçmiş’in çekimleri nedeniyle İzmirİstanbul arasında mekik dokuyan Burak Yamantürk, yeme-içme sektörüne giriyor.

'Baklava açacak kadar yetenekliyim'

Layk Magazine için objektif karşısına geçen Burak Yamantürk, 2020 yazında lokanta açacağını söyledi.

“Kasada değil, mutfakta olacağım. Baklava açacak kadar yetenekliyim” dedi.


Haberin fotoğrafları için tıklayınBurak Yamantürk'ten sevgilisi Özge Özpirinçci'ye sürpriz

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...