Futbol Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Futbol

Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Beşiktaş bir açıklama yaparak kaptan Burak Yılmaz'ın kongre üyesi olduğunu açıkladı. Burak, kongre üyelik kartını teslim aldı.

21 Haziran 2020, Pazar 11:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, kulübün kongre üyesi oldu.

Beşiktaş, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığını bildirdi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu söylendi.

İşte Burak'ın kartı:

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