Burak Yılmaz Fenerbahçe'de iddialarına yalanlama
Fenerbahçe, Burak Yılmaz'la anlaşmaya varıldığına yönelik çıkarak haberleri resmi hesaptan yaptığı açıklamayla yalandı. Transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığına yönelik yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönündeki ‘kesin bilgiler’ doğru değildir." ifadelerine yer verildi.
04 Mayıs 2021, Salı 20:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sarı lacivertli kulüp, milli golcü ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." denildi.