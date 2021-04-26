Fransa Lig 1’in 34’üncü haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Lille, Lyon’un konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 20’nci dakikada Islam Slimani ve 35’inci dakikada Jose Fonte’nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45’inci dakikada Burak Yılmaz frikikten attığı golle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Lille, 60’ıncı dakikada Burak Yılmaz’ın asistinde Jonathan David ile golü buldu ve skoru 2-2’ye getirdi. Milli oyuncu Burak Yılmaz 85’inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Yusuf Yazıcı’nın asistinde attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 2-3. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Lille, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini korudu.

Karşılaşmada 11'de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.

İSTANBUL(DHA)



