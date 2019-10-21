Burak Yılmaz Galatasaray ve Braga karşısında oynayamayacak
Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 0-0 beraber kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın durumu netleşti. Yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında takımdaki yerini alamayacak.
İlk 11'de başladığı Ankaragücü maçının 67. dakikasında sağ dizinden sakatlanan ve oyundan çıkarılan Burak Yılmaz, iki önemli maçta takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray ve Braga karşılaşmalarını kaçıracak olan Burak Yılmaz, Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Sağ dizinin MR'ı çekilen futbolcunun sakatlığı hakkındaysa detaylı açıklama henüz yapılmadı.
Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz yerine Güven Yalçın'a şans vermesi bekleniyor.