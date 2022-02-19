Burak Yılmaz gole hasret! 2 ay oldu...

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lille kendi sahasında Metz ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 90+1'de Eden Zhegrova kırmızı kart gördü.

Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, müsabakada 82 dakika forma giydi. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı. Bu sonuçla 36 puana yükselen Lille 9. sırada, Metz ise 21 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille'de en son Bordeaux ile oynanan maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz'ın gol özlemi 2 aya çıktı.





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