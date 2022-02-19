Futbol Burak Yılmaz gole hasret! 2 ay oldu...

Burak Yılmaz gole hasret! 2 ay oldu...

Futbol

Burak Yılmaz gole hasret! 2 ay oldu...

Fransa Ligi'nde Lille konuk ettiği Metz ile golsüz berabere kaldı. Milli forvetin gol hasreti 2 aya çıktı. Burak Yılmaz son golünü Bordeaux'ya atmıştı.

19 Şubat 2022, Cumartesi 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lille kendi sahasında Metz ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 90+1'de Eden Zhegrova kırmızı kart gördü.

Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, müsabakada 82 dakika forma giydi. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı. Bu sonuçla 36 puana yükselen Lille 9. sırada, Metz ise 21 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille'de en son Bordeaux ile oynanan maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz'ın gol özlemi 2 aya çıktı.


İlgili Haberler
Şenol Güneş'ten merak edilen Beşiktaş açıklaması


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaraylı taraftarı endişelendiren isim! 18 milyon euro buharlaştı...