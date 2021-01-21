Futbol Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

Futbol

Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi. Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

21 Ocak 2021, Perşembe 00:39 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

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Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

AA

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