Futbol Burak Yılmaz, Mesut Özil yorumunda haklı mı?

Burak Yılmaz, Mesut Özil yorumunda haklı mı?

Futbol

Burak Yılmaz, Mesut Özil yorumunda haklı mı?

Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil hakkındaki bir soru üzerine, "Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" demişti. Türk futbolunun önde gelen birçok ismi ise Burak'ın bu yorumunu eleştirdi. Peki sizce Burak'ın yorumu haklı mı haksız mı?

24 Ocak 2021, Pazar 10:09 Son Güncelleme:
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