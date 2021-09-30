Futbol Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı

Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı

Futbol

Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi G Grubu, ikinci haftasında Salzburg, sahasında konuk ettiği Lille'i 2-1 yendi. Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu.

30 Eylül 2021, Perşembe 00:52 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu. (36 yıl, 76 gün)

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde 11. golünü attı. Devler Ligi'nde son golünü 2014 yılında Galatasaray formasıyla Arsenal'a atmıştı.

Salzburg, Karim Adeyemi'nin 35. dakikada penaltıdan bulduğu golle Lille karşısında 1-0 öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, penaltı pozisyonunu VAR'da yaklaşık 3 dakika izledi. Burak Yılmaz'ın uzun süren itirazları kararı değiştirmedi.

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