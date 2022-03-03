Futbol Burak Yılmaz Süper Lig'de bir sene daha oynayıp emekli olacak
  • Haberler
  • Futbol
  • Burak Yılmaz Süper Lig'de bir sene daha oynayıp emekli olacak

Burak Yılmaz Süper Lig'de bir sene daha oynayıp emekli olacak

Futbol

Lille forması giyen Burak Yılmaz 37 yaşında futbolu bırakacak. 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek için büyük heyecan duyan Burak Yılmaz, turnuva sonrası sezon bitiminde emekli olacak. Burak, Süper Lig'e dönerek son yılını Türkiye'de geçirmek istiyor.

03 Mart 2022, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Milli Takımı'nın ve Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, önümüzdeki yıl futbolu bırakacak. Son senesinde Dünya Kupası heyecanı yaşamak ve Süper Lig'de oynamak isteyen Burak, tüm çabasını bu yönde gösteriyor.

İlk hedefi İstanbul

İlk hedefi İstanbul

Haziran'da Lille ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, Süper Lig'e dönecek. Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak'ın ilk hedefi İstanbul büyükleri. Ancak anlaşma sağlanamazsa babasının Adanalı olmasından ötürü Adana Demirspor da bir diğer seçenek.

Burak'ın ailesinin İstanbul'da yaşamak istemesi nedeniyle Karagümrük, Kasımpaşa ve küme atlaması halinde Eyüpspor'da seçenekler arasında olacak.

Dünya Kupası heyecanı yaşayamadı

Dünya Kupası heyecanı yaşayamadı

Yaz ayında Türkiye'ye döndükten sonra bu yıl 21 Kasım-18 Aralık arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda milli takım formasını da giymek isteyen Burak, play-off'larda Ay-Yıldızlı formayı terletecek.

Portekiz ve Fransa gibi iki devi geçmek zorunda olan Türkiye, ancak bu şekilde Dünya Kupası'na gidebilecek.

Burak Yılmaz'ın kariyerinde Dünya Kupası maçı bulunmuyor.

Bu sezon formsuz

Bu sezon formsuz

Lille'de bu sezon oldukça formsuz bir dönem geçiren Burak, 22 maçta sadece 4 gol atabildi. Genel anlamda kötü bir yıl geçiren Lille ise geçen seneki şampiyonluğun ardından bu yıl orta sıralarda geziniyor.

Sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenilen Burak Yılmaz'ın yıldızı yeni teknik direktör Gourvennec ile barışmadı.

"Beşiktaş isterse olur"

"Beşiktaş isterse olur"

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz da yaptığı son açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Beşiktaş isterse başımız gözümüz üstüne. Oradan sorunlu ayrılmadı, aslan gibi ayrıldı. Burak elbette bana da danışıyor ama son kararı o verecek. Bir yıl daha oynamak istiyor. Türkiye'ye dönmesinden mutlu olurum" dedi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın'dan Bruno Pinheiro isyanı! 'Ben varken görüştüler'