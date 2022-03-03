Türkiye Milli Takımı'nın ve Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, önümüzdeki yıl futbolu bırakacak. Son senesinde Dünya Kupası heyecanı yaşamak ve Süper Lig'de oynamak isteyen Burak, tüm çabasını bu yönde gösteriyor.
İlk hedefi İstanbul
Haziran'da Lille ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, Süper Lig'e dönecek. Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak'ın ilk hedefi İstanbul büyükleri. Ancak anlaşma sağlanamazsa babasının Adanalı olmasından ötürü Adana Demirspor da bir diğer seçenek.
Burak'ın ailesinin İstanbul'da yaşamak istemesi nedeniyle Karagümrük, Kasımpaşa ve küme atlaması halinde Eyüpspor'da seçenekler arasında olacak.
Dünya Kupası heyecanı yaşayamadı
Yaz ayında Türkiye'ye döndükten sonra bu yıl 21 Kasım-18 Aralık arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası'nda milli takım formasını da giymek isteyen Burak, play-off'larda Ay-Yıldızlı formayı terletecek.
Portekiz ve Fransa gibi iki devi geçmek zorunda olan Türkiye, ancak bu şekilde Dünya Kupası'na gidebilecek.
Burak Yılmaz'ın kariyerinde Dünya Kupası maçı bulunmuyor.
Bu sezon formsuz
Lille'de bu sezon oldukça formsuz bir dönem geçiren Burak, 22 maçta sadece 4 gol atabildi. Genel anlamda kötü bir yıl geçiren Lille ise geçen seneki şampiyonluğun ardından bu yıl orta sıralarda geziniyor.
Sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenilen Burak Yılmaz'ın yıldızı yeni teknik direktör Gourvennec ile barışmadı.
"Beşiktaş isterse olur"
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz da yaptığı son açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Beşiktaş isterse başımız gözümüz üstüne. Oradan sorunlu ayrılmadı, aslan gibi ayrıldı. Burak elbette bana da danışıyor ama son kararı o verecek. Bir yıl daha oynamak istiyor. Türkiye'ye dönmesinden mutlu olurum" dedi.