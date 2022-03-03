"Beşiktaş isterse olur"

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz da yaptığı son açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Beşiktaş isterse başımız gözümüz üstüne. Oradan sorunlu ayrılmadı, aslan gibi ayrıldı. Burak elbette bana da danışıyor ama son kararı o verecek. Bir yıl daha oynamak istiyor. Türkiye'ye dönmesinden mutlu olurum" dedi.