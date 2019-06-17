İtalya'nın ünlü futbol muhabiri Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Lecce sportif direktörü Mauro Meluso, bu sabah İstanbul'a geldi ve ayağının tozuyla Burak Yılmaz transferi için Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme yaptı.

BEŞİKTAŞ'A İLETTİLER

Bonservis ödemek istemiyorlar İtalyan gazetecinin haberine göre, İtalyan ekibi Burak için bonservis ödemeden transferi bitirmek amacında... Bu isteklerini Beşiktaş yönetimine de ileten Lecce tarafı, Siyah Beyazlılar'dan cevap bekleyecek. İki kulübün önümüzdeki 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.

(Fanatik)