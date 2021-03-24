Burak Yılmaz Türkiye-Hollanda maçında şov yaptı

A Milli Takım'ın Hollanda ile kozlarını paylaştığı mücadeleye Burak Yılmaz damgasını vurdu. Portakallar karşısında hat-trick yapan milli golcü, Cristiano Ronaldo'yu geçerek Hollanda'ya son 21 yılda en fazla gol atan oyuncu oldu.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Hollanda maçında Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.

Mücadelenin 15, 34 ve 81. dakikalarında sahneye çıkan Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarsmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında oynanan ve 1-1 biten Hollanda maçında da A Milli Takım'ın tek golünü kaydetmişti. Burak Yılmaz, aynı yıl oynanan ve 3-0 kazanılan maçı da boş geçmemişti.

BURAK YILMAZ, RONALDO'YU GEÇTİ

Burak Yılmaz, yaptığı hat-trick ile Hollanda'ya son 21 yılda en fazla gol atan oyuncu oldu. Hollanda karşısında 5 kez ağları havalandıran Burak, 4 gollü Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

GOLÜ OLAY OLDU

Ayrıca tecrübeli futbolcu, 15. dakikada attığı golle A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda'ya kaydetti.

Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla attığı bu gol ve yıldız oyuncunun gösterdiği performans, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.



