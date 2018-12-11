Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor'a ihtar çekti

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor'a ihtar çekti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.