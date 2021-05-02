Lille son 3 maça lider girerek şampiyonluk şansını büyük ölçüde devam ettirdi. Goller Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi. 3'te 3 yaparak şampiyon olmak isteyen Lille'de Burak, 13. golünü kaydederken, Zeki Çelik ise 3 gol 3 asiste ulaştı.
Maç sonu konuşan Christopehr Galtier ise Burak Yılmaz'dan övgüyle bahsederek oynayamadığı 9 maç için hayıflandı. Galtier, "Sakatlığı nedeniyle 9 maç kaçırmıştı. İyi ki geri döndü. Takıma ve özellikle hücuma büyük güç kattı. Sahanın ve haftanın lideri o" dedi.
Galtier ayrıca Burak Yılmaz'ı 71. dakikada oyundan alıp yerine Yusuf Yazıcı'yı soktu. Burak'la bir süre konuşan Galtier, oyuncusuna değişikliğin nedenini açıkladı. Maç sonu bu değişikliği basın mensuplarına da anlatan Galtier, "Sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Burak kart sınırında oynuyor ve bu nedenle oyundan aldım" dedi.
Burak, Lille'in Nice'le 1-1 kaldığı maçta takımının tek golünü atmış ve 79. dakikada oyundan çıkarılmıştı. Oyundan alınmasına çok kızan Burak'ın kenara gelirken ettiği küfürler ekrana yansımıştı.
Hocası ise bu durumu alttan alarak krizi atlatmıştı.
Galtier, o olayın ardından Burak için şöyle konuşmuştu:
Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak’ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor, Lille’e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir.
Gol katkısı anlamında Lille'in ligde attığı 59 golün yaklaşık %60'ında milli futbolcularımızın gol veya asist katkısı bulunuyor. 13 gol atan Burak Yılmaz'ın 5 asisti, 7 gol atan Yusuf Yazıcı'nın 4 asisti ve 3 gol atan Zeki Çelik'in de 4 asisti var.