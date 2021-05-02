Galtier ayrıca Burak Yılmaz'ı 71. dakikada oyundan alıp yerine Yusuf Yazıcı'yı soktu. Burak'la bir süre konuşan Galtier, oyuncusuna değişikliğin nedenini açıkladı. Maç sonu bu değişikliği basın mensuplarına da anlatan Galtier, "Sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Burak kart sınırında oynuyor ve bu nedenle oyundan aldım" dedi.