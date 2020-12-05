Geçmiş yılların ünlü golcüleri Cemil Turan, Feyyaz Uçar ve Zafer Tüzün, Burak Yılmaz’ın performansı için çarpıcı yorumlar yaptı. Geçmiş yılların ünlü golcüleri Cemil Turan, Feyyaz Uçar ve Zafer Tüzün, Burak Yılmaz’ın performansı için çarpıcı yorumlar yaptı.