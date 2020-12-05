Geçmiş yılların ünlü golcüleri Cemil Turan, Feyyaz Uçar ve Zafer Tüzün, Burak Yılmaz’ın performansı için çarpıcı yorumlar yaptı. Geçmiş yılların ünlü golcüleri Cemil Turan, Feyyaz Uçar ve Zafer Tüzün, Burak Yılmaz’ın performansı için çarpıcı yorumlar yaptı.
Futbol Burak Yılmaz'a övgüler: 20 yaşında olsa 50 milyon euro ederdi! Şu an bile 15-20 bile verirler
Cemil Turan:
Burak futbol yaşamının sonunda yeteneklerini sergilemeye başladı. Gurur duyuyoruz. Hem kanatlarda hem de forvette mükemmel zamanlaması var. Burak Türkiye’de bir çok takımda oynadı ama Lille’deki temposunu gösteremedi. Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri. Şu an bile fiyatı 15-20 milyon euro eder. Dünyada fazla golcü yok.
Feyyaz Uçar:
Kariyerinin sonunda yeteneğinin farkına vardı. Futbol yaşamının son bulacağını bilen futbolcular yeteneklerinin farkına varıyorlar. Ben son iki yılımda futbolculuk yaşamımda koşmadığım kadar koştum. Burak keşke bu performansını 20’li yaşlarda gösterseydi diyeceğim ama asıl mesele bu. 20’li yaşlarda bu tempoyu gösterseydi çok farklı olurdu. Burak, Türkiye’de bu performansını Trabzonspor’da gösterdi. Lille’deki performansını Beşiktaş’ta sergileyemedi. Ama futbol yaşamının sonunda olgunlaşıp tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanmak zorunda olduğunu hissediyor.
Zafer Tüzün:
Burak Yılmaz olgunlaştığı için bu performansını gösteriyor. Çok özellikleri olan bir forvet. Boş koşuları mükemmel uyguluyor. Topu önüne alıp sürmek, çalım atmak ve gol yapmak önemli özellikler. Lille’de bu sezon gösterdiği bu performansı 20’li yaşlarda sergileseydi fiyatı en az 50 milyon euro hatta daha fazla rakamlara yükselirdi.
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