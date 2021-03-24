Futbol Burak Yılmaz'dan Erling Haland cevabı

Burak Yılmaz'dan Erling Haland cevabı

Futbol

Burak Yılmaz'dan Erling Haland cevabı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve tecrübeli golcü Burak Yılmaz 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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Kaptan Burak "Haaland da üst düzey bir futbolcu ancak bu zamana kadar biz hiç kimseden korkmadık. Ondan da korkmayacağız. Onlar da bizden korkmasın. Sakin sakin, usul usul maçımızı oynayalım" dedi.

Burak Yılmaz, "Kendi aramızda yaptığımız toplantılarda hep konuşuyoruz. Hocamızın ilk geldiğinde konuştuğu bir şey var. Hayalim dünya kupasında olmak. Kendi aramızda da konuşurken, Avrupa Şampiyonası çok önemli ama dünya kupasında olmak, ülkemizi tanıtmak bizler için çok farklı, çok önemli, ben bunu yaşadım sizlerin de bunu yaşamasını istiyorum bunu hak ediyorsunuz demişti. Biz de bu sözlerle birlikte bu yolun ilk adımını atmak istiyoruz. Hollanda güçlü, önemli bir rakip. Çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın gereğini yapıp, gruplara 3 puanla başlamak istiyoruz" cümlelerini sarfetti.

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