Burak Yılmaz'dan fırça paylaşımı
İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan büyük saygısızlık dünya gündemine oturdu. Burak Yılmaz da bu duruma atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı
A Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, kaptan Emre Belözoğlu ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınHerkes bunu konuşuyor! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...
FIRÇA OLAYINA GÖNDERME
Burak Yılmaz, İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandal fırça olayına göndermede bulunarak "Yıllarca az fırçasını yemedik" yazdı.
İşte o paylaşım: