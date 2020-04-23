Fanatik'teki habere göre Burak'ın cevabının ardından konuyu değerlendiren idareciler, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldı.