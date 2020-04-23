Fanatik'teki habere göre Burak'ın cevabının ardından konuyu değerlendiren idareciler, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldı.
Futbol Burak Yılmaz'dan rest: "Bana indirim konusuyla gelmeyin"
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig’in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı.
Beşiktaş Yönetimi’nin, Katalan devi Barcelona’yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz’ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Lukas Podolski, başpehlivan Ali Gürbüz ile güreşecek