Futbol Burak Yılmaz'dan rest: "Bana indirim konusuyla gelmeyin"
  • Haberler
  • Futbol
  • Burak Yılmaz'dan rest: "Bana indirim konusuyla gelmeyin"

Burak Yılmaz'dan rest: "Bana indirim konusuyla gelmeyin"

Futbol

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ın, maaş indirimi konusunda yönetimle yaptığı son görüşmede kullandığı ifadeler, yönetimi çıldırttı. Yıllık 2.5 milyon Euro maaşı bulunan Burak, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” diyerek rest çekti.

23 Nisan 2020, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fanatik'teki habere göre Burak'ın cevabının ardından konuyu değerlendiren idareciler, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldı.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig’in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı.


Beşiktaş Yönetimi’nin, Katalan devi Barcelona’yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz’ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Bu galeriler de ilginizi çekebilir
Kolunu kesti, Instagram'da paylaştı

Kolunu kesti, Instagram'da paylaştı
Magazin
Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e büyük gaf

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e büyük...
Magazin
Sinem Kobal'dan karantina pozları

Sinem Kobal'dan karantina pozları
Magazin
Demet Akalın'dan Survivor Gizem'e tepki

Demet Akalın'dan Survivor Gizem'e tepki
Magazin
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lukas Podolski, başpehlivan Ali Gürbüz ile güreşecek