Futbol Burak Yılmaz'ın Lille transferi tamam

Burak Yılmaz'ın Lille transferi tamam

Futbol

Burak Yılmaz'ın Lille transferi tamam

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.

23 Temmuz 2020, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz’ın Lille’e transferi sonuçlandı. Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz’ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa’ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DHA

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