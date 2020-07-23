Burak Yılmaz’ın Lille’e transferi sonuçlandı. Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz’ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa’ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DHA