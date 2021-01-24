Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil hakkındaki bir soru üzerine, "Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" demişti. Hürriyet Spor Arena'da yer alan haberde, Burak Yılmaz'ın yorumuna yapılan bazı eleştirilere yer verildi. O eleştirilerden bazıları şöyle: