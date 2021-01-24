Futbol Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumu eleştirildi

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumu eleştirildi

Futbol

Lille'de oynayan milli oyuncu Burak Yılmaz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sorulunca yaptığı yorumla gündeme oturmuştu. 'Benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim' diyen Burak'a birçok tepki geldi.

24 Ocak 2021, Pazar 09:51 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil hakkındaki bir soru üzerine, "Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" demişti. Hürriyet Spor Arena'da yer alan haberde, Burak Yılmaz'ın yorumuna yapılan bazı eleştirilere yer verildi. O eleştirilerden bazıları şöyle:

Uğur Meleke: Resmin bütününe bakmamak mantıksız

Uğur Meleke: Resmin bütününe bakmamak mantıksız

Burak dilediği oyuncu hakkında konuşma/konuşmama hakkına sahiptir elbette. Ancak Mesut’u milli takım seçimi üzerinden itibarsızlaştırmak doğru değil. Mesut, bir dönem Almanya’da üçüncü nesil işçi çocuklarının adaptasyon hikayesini sembolize etmiş önemli bir figürdür. Mesut, Almanya’da kendini yalnız hisseden Türk gencine rol model olmuş, hayata eşit katılımlarında yüreklendirici vasfı görmüştür. Resmin bütününe bakmadan Mesut’u sadece giydiği milli forma üzerinden eleştirmek, akıldan da, mantıktan da, sosyolojik gerçeklerden de tümüyle vazgeçip, hamasete hapsolmak olur bence.

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Hikmet Karaman: Mesut, değerlerimizi iyi temsil eden biri

Hikmet Karaman: Mesut, değerlerimizi iyi temsil eden biri

Burak, ‘Mesut iyi futbolcu’ diyor. Bu bir kültür, buna cevap verilmez. Mesut’u eleştirmek son derece yanlış. Mesut, dünya şampiyonu olmuş Alman Milli Takımı’nda yer almış. Almanya’da uzun süre kalan biri olarak neler yaşadıklarını biliyorum. Belki biz erken davransaydık bize gelecekti. Maçlardan önce dua etmesi kadar ekmeği alıp kenara koymasıyla da değerlerimizi en iyi şekilde temsil eden oyunculardan biri oldu. Bu açıdan bakmak çok önemli.

Yılmaz Vural: Gereksiz bir demeç

Yılmaz Vural: Gereksiz bir demeç

Gereksiz bir demeç olmuş. Bana göre en iyi transferdir Mesut Özil. Dünya ekonomisi çökmüşken, dev kulüpler bile bankalardan kredi alırken, Fenerbahçe dünya çapında bir yıldızı Türkiye’ye getirdi. Gerçekten çok önemli bir iş yaptı Fenerbahçe. Bir hata varsa o da Mesut Özil’i o günkü Türk Milli Takımı seçicilerinin kabul etmemesidir.

Giray Bulak: Dünya şampiyonu olduğunda Türk bayrağını taşıdı

Giray Bulak: Dünya şampiyonu olduğunda Türk bayrağını taşıdı

Burak Yılmaz’a laf demem ama bizim çocukların başka ülke milli takımlarında oynayıp bizim bayrağımızla koşması önemli. Mesut Özil dünya şampiyonu oldu, Türk bayrağı ile koştu. Onu Alman Milli Takımı’nda oynarken Brezilya’ya karşı Türk bayrağı ile koşarken alkışlıyordum. Nuri Şahin’in de dediği gibi; “Almanya’da akşama kadar Alman gibi yaşıyordum, eve geldiğimde Türk’üm.” Bu mantaliteye sahip olmak önemli.

Cemil Turan: Burak duygusal davranmış

Cemil Turan: Burak duygusal davranmış

Mesut Özil’in Türkiye’ye olan sevdası, yaptıkları ve sevgisi asla tartışılmaz. İngiltere’de İspanya’da hatta dünya şampiyonu olduğu Almanya Milli Takımında Türk bayrağını dalgalandırırken tüm dünyanın hayranlıkla izlediği çok önemli bir futbolcu. Burak Yılmaz belki de Mesut Özil için duygusal anlamda konuşmuş. O dönemde Türk Milli Takımı’nı tercih etmeyenler konuşmalı.

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