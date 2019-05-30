Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelen oğlu Burak'ı kucağından indirmiyor.

Oğluyla sık sık fotoğraf ve video paylaşan Alişan, bu yıl Burak ile ilk kez bayram kutlayacak.

'BAYRAM HARÇLIKLARINIZI BENDEN ESİRGEMEYİN'

Erken bayram kutlamasını Instagram hesabından paylaşan Alişan, 'Burada oğlum sizlere sesleniyor. Diyor ki, abilerim ablalarım hafif uykum var ama yine de ben şimdiden bayramınızı kutlar,hepinizin ellerinden öperim..Benim ilk bayramım ve bayram harçlıklarını büyüklerim benden lütfen esirgemesin diyor.' notunu düştü.



