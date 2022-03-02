Türkiye 'Burası Yunanistan' deyip 55 Afgan göçmeni Büyükçekmece'ye bıraktılar

'Burası Yunanistan' deyip 55 Afgan göçmeni Büyükçekmece'ye bıraktılar

Türkiye

'Burası Yunanistan' deyip 55 Afgan göçmeni Büyükçekmece'ye bıraktılar

İzmir’de, 2 insan kaçakçısı 2 kamyona bindirdikleri 55 Afgan göçmeni 'Burası Yunanistan' diyerek Büyükçekmece'de bıraktı.

02 Mart 2022, Çarşamba 16:19 Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.



KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü. 2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.

Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.  


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