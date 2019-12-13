Buray Harbiye konserinde sevenlerini coşturdu

Repertuvarın ve sahne performansının geceye damgasını vurduğu bu konserin öncesi ve sonrasına dair tüm detaylar bu videoda yer alıyor. Tam 5 bin kişinin seyrettiği konserin hikayesinde izleyiciler sahne kurulumundan Buray’ın mekanına geçmesine ve röportajlarına, kulisteki heyecan dolu dakikalardan konserin en unutulmaz anlarına kadar pek çok detayı konser hikayesinde bulabilecek. Son albümü Kehanet’in çok sevilen şarkısı Aşk Bitsin ile sahneye çıktığı konserde Buray’ın, seslendirdiği sevilen şarkıları ve yaptığı yeniden yorumlardan bir seçki de bu hikayenin sürprizlerinden.





Ayrıca Haykırasım Var şarkısında Kezzo’yu, Ben Ölmeden Önce’de Emrah Karaduman’ı ve Kış Bahçeleri şarkısında ebru sanatçısı Garip Ay’ın performansı da yine bu videoda.

Ünlü görsel tasarım firması Illusionust tarafından hazırlanan dijital tasarımların videoda da etkileyici bir dünya yarattığı konser hikayesinde Try Soldier dans ekibinin performansı da göz dolduruyor.

Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekilen Harbiye Açıkhava konser hikayesi bugün BurayVevo youtube kanalında yayında.



