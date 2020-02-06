Burberry, Kendall Jenner ve Hadid kardeşleri bir araya getirdi

Kendall Jenner ve Gigi Hadid, modellik kariyerlerinde dünyanın zirvesine çıktılar ve en iyi dostlar olarak kalmaya devam ettiler. İngiliz moda devi Burberry, Kendall Jenner, Gigi ve Bella Hadid'i bir araya getirdi. 24 yaşındaki Jenner, İngiliz lüks moda evinin en yeni görünümünü ortaya çıkarmak için kız kardeşlerle birlikte çalışırken, şık bir siyah topuklu ayakkabıyla görüntülendi.





Burberry'nin kalın platform topuklularını giyen 24 yaşındaki Jenner, lüks markanın çantasını da boynunda taşıdı.





Bella Hadid'in tanıttığı çantanın fiyatı 11150 pound değerinde.

Bella Hadid, modellik kariyerinden yılda 6 milyon dolar, Gigi Hadid 9.5 milyon dolar, Kendall Jenner ise 22 milyon dolar kazanıyor. Kendall, 'dünyanın en çok kazanan modeli' unvanına sahip.



