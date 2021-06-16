Burca göre babalar günü hediyeleri
2021 Babalar Günü, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Canınız kanınız babanıza hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz, belki de burcundan yardım almalısınız. İşte burca göre babalar günü hediye önerileri...
16 Haziran 2021, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle 2021 yılı Babalar Günü 20 Haziran Pazar Günü kutlanacak. Evimizin direği babalarımızı bu özel günde mutlu etmek için her türlü hediye alternatiflerini değerlendiriyoruz. Hala en iyi hediyenin ne olacağına karar veremediyseniz, biricik babanızın burcundan yardım alabilirsiniz. İşte burca göre babalar günü hediyeleri...
KOÇ BURCU
Koç burcu babaların biraz çabuk sinirlenebilen bir özelliği vardır. Bu nedenle onları rahat ettirecek hediyelere yönelmeniz gerekiyor. Örneğin rahat kıyafetlere, sandaletler veya gerginliğini atmasına yardımcı olacak bir kaplıca günü.
BOĞA BURCU
Boğa burcu keyfe ve yemeğe düşkündür. Babanızı en sevdiği restorana götürmeniz ya da en sevdiği yemeklerle bir ziyafet hazırlamanız hediyelerin en güzeli olacaktır.
İKİZLER BURCU
İkizler burcunun son derece dengesiz ve değişken kararları vardır. Bu nedenle hediye almadan önce babanıza ne istediğini açıkça sorun ya da ona bir hediye kartı verin ki hediyesini kendi seçsin.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu duygusal olduğu için, babanıza alacağınız hediyenin de manevi bir anlamı olmalı. Örneğin en sevdiği fotoğrafı çerçeveletebilirsiniz.
ASLAN BURCU
Aslan burcu bir babanız varsa, en iyi hediye ihtiyacı olan bir hediye almaktır. Aslan sürprizleri sever, bu nedenle ona hissettirmemelisiniz. İyi bir araştırma yaparak neye ihtiyacı olduğunu bulun.
BAŞAK BURCU
Başak burcun babanız varsa, ona asla kullanamayacağı ya da işine yaramayacak bir hediye almayın. Kıyafet, saat gibi kullanışlı hediyeler işine yarayacaktır.
TERAZİ BURCU
Terazi burcu için en önemli hediye özel olandır. Babanız için özel anlamı olan şeyleri keşfedin ve hediye alırken bunlara dikkat edin. Örneğin bir yerin özel bir anlamı varsa, o yerden gelmiş bir hediye, biblo son derece anlamlı olacaktır.
AKREP BURCU
Akrep burcu babalar sosyalliği sever. Babalar Günü'nde de baba-evlat birlikte vakit geçirebilirsiniz.
YAY BURCU
Yay burcu babalar biraz kaprisli olabilir. Bu nedenle ona iyi bir Babalar Günü yaşatmalısınız. Gezmeyi son derece seven Yay burcu için seyahat hediyesi son derece idealdir.
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu babalar klasik hediyelerden hoşlanır. Üzerinde isminin yazılı olduğu bir kupa, tişört veya gömlek Oğlak burcu için yeterlidir.
KOVA BURCU
Kova burcu babanız varsa, geleneksel hediyelerden kesinlikle uzak durmalısınız. Orijinalliği seven Kova burcu için kişiye özel hediyeleri tercih etmelisiniz.
BALIK BURCU
Naif Balık burcu erkeği için sanatsal hediyeler ideal olacaktır. Onu evde rahat hissettirecek pijama eşofman takımlarını da severek giyecektir.