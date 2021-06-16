Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle 2021 yılı Babalar Günü 20 Haziran Pazar Günü kutlanacak. Evimizin direği babalarımızı bu özel günde mutlu etmek için her türlü hediye alternatiflerini değerlendiriyoruz. Hala en iyi hediyenin ne olacağına karar veremediyseniz, biricik babanızın burcundan yardım alabilirsiniz. İşte burca göre babalar günü hediyeleri...

KOÇ BURCU

Koç burcu babaların biraz çabuk sinirlenebilen bir özelliği vardır. Bu nedenle onları rahat ettirecek hediyelere yönelmeniz gerekiyor. Örneğin rahat kıyafetlere, sandaletler veya gerginliğini atmasına yardımcı olacak bir kaplıca günü.

BOĞA BURCU

Boğa burcu keyfe ve yemeğe düşkündür. Babanızı en sevdiği restorana götürmeniz ya da en sevdiği yemeklerle bir ziyafet hazırlamanız hediyelerin en güzeli olacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcunun son derece dengesiz ve değişken kararları vardır. Bu nedenle hediye almadan önce babanıza ne istediğini açıkça sorun ya da ona bir hediye kartı verin ki hediyesini kendi seçsin.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal olduğu için, babanıza alacağınız hediyenin de manevi bir anlamı olmalı. Örneğin en sevdiği fotoğrafı çerçeveletebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu bir babanız varsa, en iyi hediye ihtiyacı olan bir hediye almaktır. Aslan sürprizleri sever, bu nedenle ona hissettirmemelisiniz. İyi bir araştırma yaparak neye ihtiyacı olduğunu bulun.

BAŞAK BURCU

Başak burcun babanız varsa, ona asla kullanamayacağı ya da işine yaramayacak bir hediye almayın. Kıyafet, saat gibi kullanışlı hediyeler işine yarayacaktır.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için en önemli hediye özel olandır. Babanız için özel anlamı olan şeyleri keşfedin ve hediye alırken bunlara dikkat edin. Örneğin bir yerin özel bir anlamı varsa, o yerden gelmiş bir hediye, biblo son derece anlamlı olacaktır.

AKREP BURCU

Akrep burcu babalar sosyalliği sever. Babalar Günü'nde de baba-evlat birlikte vakit geçirebilirsiniz.

YAY BURCU

Yay burcu babalar biraz kaprisli olabilir. Bu nedenle ona iyi bir Babalar Günü yaşatmalısınız. Gezmeyi son derece seven Yay burcu için seyahat hediyesi son derece idealdir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu babalar klasik hediyelerden hoşlanır. Üzerinde isminin yazılı olduğu bir kupa, tişört veya gömlek Oğlak burcu için yeterlidir.

KOVA BURCU

Kova burcu babanız varsa, geleneksel hediyelerden kesinlikle uzak durmalısınız. Orijinalliği seven Kova burcu için kişiye özel hediyeleri tercih etmelisiniz.

BALIK BURCU

Naif Balık burcu erkeği için sanatsal hediyeler ideal olacaktır. Onu evde rahat hissettirecek pijama eşofman takımlarını da severek giyecektir.