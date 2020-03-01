Düğün sezonu yaklaştıkça, o büyük soruyu sevdiğiniz kişiye sormak için daha da sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Anı olabildiğince iyi hale getirmek, göründüğü kadar kolay olmayabilir. Bu konuda burçlardan yardım almak en iyi seçenek olacaktır. Mesela, Koç burcu, geleneksellikten tamamen uzak bir evlilik teklifi istiyor. İkizler burcu size özel bir sahili, Boğa burcu ise herkesin önünde yapılacak bir evlilik teklifi istiyor.

Koç 21 Mart-20 Nisan

Geleneksel bir teklif olmamalı. Adrenalin dolu bir an olabilir. Paraşütle atlarken yapılan teklife ‘Hayır’ demez.

Boğa 21 Nisan-21 Mayıs

Topluluk içinde olmaktan keyif alır. Onun için bir aile buluşmasında yapılan sürpriz teklif hoşuna gider.

İkizler 22 Mayıs- 21 Haziran

Romantik ve gizli saklı sürprizleri sever. Sizden başka kimsenin olmadığı bir sahilde evlilik teklif edebilirsiniz.

Yengeç 22 Haziran-23 Temmuz

Bir dağ kulübesinde, karlı bir manzaraya karşı yapılan teklif unutulmaz olur.

Aslan 24 Temmuz- 21 Ağustos

Mutlaka organize edilmiş bir teklif olmalı. Şık bir restoranda ondan başka herkesin haberdar olduğu bir teklife bayılır.

Başak 22 Ağustos- 23 Eylül

Rahatına düşkün burç olduğundan kendini en iyi hissettiği yer olan evde yapılan sürprizi sever.

Terazi 24 Eylül-23 Ekim

Güzellik gezegeni Venüs’ün yönetiminde olduğundan Paris gibi romantik bir şehirde teklif bekler.

Akrep 24 Ekim-23 Kasım

Şehirden uzakta mini bir tatil sırasında tutku dolu bir öpücükle yapılan teklif tam ona göredir.

Yay 24 Kasım- 22 Aralık

Maceracı olduğu için dalış, kayak gibi aksiyon dolu bir etkinlik anında veya sıra dışı bir seyahatte teklif hoşuna gider.

Oğlak 23 Aralık-20 Ocak

Ayrıntıcıdır. Onun için kale, müze gibi yaşanmışlığı olan bir mekanda masalsı bir teklif hayal eder.

Kova 21 Ocak-19 Şubat

Doğayla iç içe olmayı sevdiğinden özel bitkilerin yetiştiği bir park veya bahçede teklife bayılır.

Balık 20 Şubat-20 Mart

Su tutkusu had safhada olduğundan tekne, yat ya da sandalda nehir gezintisi veya mavi yolculukta tekliften hoşlanırlar.







