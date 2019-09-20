Burçin Orhon: Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim

Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaret içeren eleştirilere daha fazla dayanamadı.

Instagram sayfasından bir açıklama yayınladı.

Orhon'un açıklaması şöyle:

Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptım da beni üzmek için uğraş veriyorsunuz?

Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur

"YETER ÇİRKİNLİĞİNİZ"

Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vs. Nasıl oluyor da hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz? Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum. Ama artık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum. Tabii başka fake hesap açıp bir yerden hortlarsınız. Beslenmeniz şart. Ama bundan sonra hiç birinizi adam yerine koymuyorum. Burası huzurlu bir sayfa. Benim takipçim bana yeter. İsterse 100 kişi kalsın. Üslupsuz yazanlara cevap vermiyorum. Yeter çirkinliğiniz.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Burçin Orhon’un büyük gururu: Annesinin kızı...



