Burçin Terzioğlu 3 saatte 3 kıyafet değiştirdi Burçin Terzioğlu bir toplantıya katıldı. Üç saat süren toplantıda Burçin Terzioğlu, her saate ayrı bir kıyafet giydi. Müge Dağıstanlı/ POSTA