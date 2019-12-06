Burçin Terzioğlu 3 saatte 3 kıyafet değiştirdi
Burçin Terzioğlu bir toplantıya katıldı. Üç saat süren toplantıda Burçin Terzioğlu, her saate ayrı bir kıyafet giydi. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Burçin Terzioğlu başrollerini Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı, 13 Aralık’ta vizyona girecek ‘Güzelliğin Portresi’ filminin tanıtım toplantısında gazete ve TV kanallarına röportajlar verdi.
Toplantının yapıldığı Swissotel’e bavulla gelen oyuncu 3 saat boyunca 3 kıyafet giydi.
'Her röportaja ayrı özen göstermek istedim'
Burçin Terzioğlu “Her röportaja ayrı özen göstermek istedim. Farklı kombinler yaptım” dedi.
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