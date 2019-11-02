Burçin Terzioğlu: Evlilik uzaktan akrabam

2014'te boşandı

Burçin Terzioğlu, Haziran 2008’de nikah masasına oturduğu Murat Yıldırım’dan 2014’te boşanmış, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde aşk yaşamaya başladığı İlker Kaleli’den de 2018’de ayrılmıştı.

Oyuncu, Elele dergisine röportaj verdi. “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum.

Yaşadıklarımı attım haybeye devam ettim yürümeye. Ne takılıp düştüğüme hayıflandım ne koşup coştuğuma şımardım. Çıkacaksa karşıma beni mutlu edeceğine inandığım biri, denerim imza atmayı. Onun da bunu çok istemesi lazım tabii” dedi.

İşte Burçin Terzioğlu'nun açıklamaları:

“Yalnızlıkla ilgili derdim yok. İnançları denk olan birini bulamazsam, yine tek yürürüm.”

“Çocukları çok seviyorum ama korkuyorum. Belki tüm doğrular bir araya gelir ve düşünmeye zaman kalmadan anne olurum!”

“Bana iyi gelen koruyup kollayan dostlarım var. Bu yüzden çok mutluyum.”

“Yiyorum, içiyorum, eğleniyorum, geziyorum; daha fazlası için kendimi harap etmiyorum.”

“Modum düşerse, meditasyon yaparım. Beni bulamadıysanız deniz kenarına bakın, orada yenilenip uyanıyorumdur!”

Bu haberi de okudular İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu'nun adını duyar duymaz kaçtı!





Haberin fotoğrafları için tıklayın Burçin Terzioğlu ayrılık sonrası imaj değiştirdi