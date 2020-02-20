Burçin terzioğlu ve İlker Kaleli bir mekanda karşılaştı

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin takipçileri ise iş başında. İkilinin başrolünü oynadıkları ‘Poyraz Karayel’deki aşk sahnelerini paylaşıp ‘Birbirinize dönün’ diye mesaj yazıyorlar. Eski çift geçen ay Kuruçeşme’deki bir mekanda karşılaşmış. Birbirlerine dakikalarca sarılıp hal hatır sormuşlar.

'Görüşmeyeli uzun zaman oldu'

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli’ye “Görüşmeyeli uzun zaman oldu, ama çok iyi görünüyorsun” demiş. Kaleli duygulanmış.

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu, Filipinler tatili dönüşü görüntülendi.

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