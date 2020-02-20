Magazin Burçin terzioğlu ve İlker Kaleli bir mekanda karşılaştı

Burçin terzioğlu ve İlker Kaleli bir mekanda karşılaştı

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Burçin terzioğlu ve İlker Kaleli bir mekanda karşılaştı

Burçin Terzioğlu 3.5 yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli’den 2018’de ayrılmıştı. Yaklaşık 9 aydır spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşıyor.

20 Şubat 2020, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin takipçileri ise iş başında. İkilinin başrolünü oynadıkları ‘Poyraz Karayel’deki aşk sahnelerini paylaşıp ‘Birbirinize dönün’ diye mesaj yazıyorlar. Eski çift geçen ay Kuruçeşme’deki bir mekanda karşılaşmış. Birbirlerine dakikalarca sarılıp hal hatır sormuşlar.

'Görüşmeyeli uzun zaman oldu'

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli’ye “Görüşmeyeli uzun zaman oldu, ama çok iyi görünüyorsun” demiş. Kaleli duygulanmış.

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu, Filipinler tatili dönüşü görüntülendi.

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