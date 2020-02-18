Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilk kez görüntülendi
Oyuncu Burçin Terzioğlu ve spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ali KESER/ POSTA
18 Şubat 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli’den 2018’de ayrılmıştı. Oyuncunun kısa süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgililer tatile gittikleri Filipinler’den dün döndü. Burçin Terzioğlu “Her şey ortada. Kimseyi aldatmıyorum, kimseden de kaçmıyorum. İlişkimiz yeni başladı ve güzel gidiyor” dedi.
Aynı anda fotoğraf paylaşınca...
Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış, birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkarmıştı.
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