Magazin Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilk kez görüntülendi

Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilk kez görüntülendi

Magazin

Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilk kez görüntülendi

Oyuncu Burçin Terzioğlu ve spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ali KESER/ POSTA

18 Şubat 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli’den 2018’de ayrılmıştı. Oyuncunun kısa süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgililer tatile gittikleri Filipinler’den dün döndü. Burçin Terzioğlu “Her şey ortada. Kimseyi aldatmıyorum, kimseden de kaçmıyorum. İlişkimiz yeni başladı ve güzel gidiyor” dedi.

Aynı anda fotoğraf paylaşınca...

Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış, birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkarmıştı.

İlgili Haberler
Burçin Terzioğlu 3 saatte 3 kıyafet değiştirdi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Venüs Koç burcunda
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Aşk Adası’nda şoke eden ölüm