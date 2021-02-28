Giydiği kürkler için daha önce defalarca eleştirilen Bülent Ersoy, bu sevdasından vazgeçmiyor. Ünlü sanatçının kürkü için 55 tilkinin öldürüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada tepki üstüne tepki çeken Bülent Ersoy'a bir tepki de Burçin Terzioğlu'ndan geldi. İşte Burçin Terzioğlu'nun kürk tepkisi:

“Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini bilip de kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün.”



