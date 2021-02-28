Magazin Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a tepki

Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a tepki

Magazin

Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a tepki

55 tilkinin kürkünden manto yaptıran Bülent Ersoy’a Burçin Terzioğlu’ndan tepki geldi.

28 Şubat 2021, Pazar 15:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Giydiği kürkler için daha önce defalarca eleştirilen Bülent Ersoy, bu sevdasından vazgeçmiyor. Ünlü sanatçının kürkü için 55 tilkinin öldürüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada tepki üstüne tepki çeken Bülent Ersoy'a bir tepki de Burçin Terzioğlu'ndan geldi. İşte Burçin Terzioğlu'nun kürk tepkisi:

“Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini bilip de kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün.”

İlgili Haberler
Bülent Ersoy'un kürkü için 55 tilki öldürüldüBülent Ersoy'dan Zeki Müren tepkisiSelin Ciğerci Bülent Ersoy için kesenin ağzını açtıBülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Yeni bir aşktasın ama başkasındasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yolu açık olsun
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Kuaförünü değiştirmesi artık şart
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Halle Berry yıllara meydan okuyor